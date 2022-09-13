13.09.2022 16:38 Дмитро Колонєй

РФ скуповує в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, Росія намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. В першу чергу її цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва страни-агресора звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ «Ураган». Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ «Піон» та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.

Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт та взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці.

У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.