    
Главная Новини Харкова Армія РФ скуповує в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем
13.09.2022  16:38   Дмитро Колонєй

РФ скуповує в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем

Про це інформує воєнна розвідка України.

Скуповує в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем Росія
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, Росія намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. В першу чергу її цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки. 
 
Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва страни-агресора звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ «Ураган». Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ «Піон» та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.
 
Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт та взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці. 
 
У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, оружие, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.09 Армія ВСУ звільнила сотні населених пунктів та більше ста тисяч жителів на Харківщині 13.09 Надзвичайні події Триває зачистка звільнених від ворога місцевостей під Харковом 13.09 Надзвичайні події У Харківській області на ворожому снаряді підірвалися люди
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 