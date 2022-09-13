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13.09.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні на найближчий час

У деяких областях України можливі дощі.

Погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що хмарно з проясненнями, на Лівобережжі, вдень і у західних областях невеликі дощі, на решті території без істотних опадів.
 
На заході країни вночі та вранці місцями туман.
 
Вітер південно-західний 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
 
Темпертура вночі 7-12°; вдень 16-21°, в Карпатах 10-15°. 
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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