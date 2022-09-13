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13.09.2022  15:58   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про запуск електротранспорту у найбільш постраждалі від ворожих обстрілів райони

Про це мер Харкова заявив у інтерв'ю виданню «Страна.ua».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова в інтервью виданню «Страна.ua» повідомив, що у частині міста Харкова відновили електропостачання і з сьогоднішнього дня, 13 вересня 2022 року, запустили громадський електротранспорт у районах, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів. 
 
«Запустили троллейбусы на Салтовке, в Индустриальном и Немышлянском районах. Трамваи - в Киевском и Салтовском районах», - зазначив мер.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, транспорт, харьков, агрессия россии
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