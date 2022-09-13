13.09.2022 15:25 Віталій Хінєвіч
Для українців працює «гаряча лінія» психологічної допомоги
Фахівці працюють у двох форматах: через аудіо- та відеозв’язок.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОЗ України.
В Україні працює «гаряча лінія», спеціалісти якої допомагають українцям підтримати психічне здоров’я в умовах постійного стресу й емоційної напруги, спричинених війною.
«Гаряча лінія» за номером 0-800-100-102 працює щодня з 10:00 до 20:00. Дзвінки з України є безоплатними.
Зазначається, що консультації надають фахові психологи з багаторічним досвідом, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями. Лінія працює у двох форматах: через аудіо- та відеозв’язок. Для отримання відеосеансу особа, яка звернулася по допомогу, має повідомити про своє бажання оператору лінії.
Крім того, лінія приймає дзвінки громадян України, які перебувають в інших країнах за номерами:
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+420 800 012 058 – у Чехії,
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+48 800 088 141 – у Польщі,
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+33 805 080 466 – у Франції,
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+351 800 780 756 – у Португалії,
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+46 20 160 46 46 – у Швеції,
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+353 1800 817 519 – в Ірландії,
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+39 800 939 092 – в Італії,
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+43 800 017967 – в Австрії,
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+44 808 164 2432 – у Великобританії.
Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери також є безоплатними.
Відзначається, що кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися. Додаткова інформація публікуватиметься на сайті Національної психологічної асоціації.
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