13.09.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

Для українців працює «гаряча лінія» психологічної допомоги

Фахівці працюють у двох форматах: через аудіо- та відеозв’язок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

В Україні працює «гаряча лінія», спеціалісти якої допомагають українцям підтримати психічне здоров’я в умовах постійного стресу й емоційної напруги, спричинених війною.

«Гаряча лінія» за номером 0-800-100-102 працює щодня з 10:00 до 20:00. Дзвінки з України є безоплатними.

Зазначається, що консультації надають фахові психологи з багаторічним досвідом, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями. Лінія працює у двох форматах: через аудіо- та відеозв’язок. Для отримання відеосеансу особа, яка звернулася по допомогу, має повідомити про своє бажання оператору лінії.

Крім того, лінія приймає дзвінки громадян України, які перебувають в інших країнах за номерами:

+420 800 012 058 – у Чехії,

+48 800 088 141 – у Польщі,

+33 805 080 466 – у Франції,

+351 800 780 756 – у Португалії,

+46 20 160 46 46 – у Швеції,

+353 1800 817 519 – в Ірландії,

+39 800 939 092 – в Італії,

+43 800 017967 – в Австрії,

+44 808 164 2432 – у Великобританії.

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери також є безоплатними.

Відзначається, що кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися. Додаткова інформація публікуватиметься на сайті Національної психологічної асоціації.