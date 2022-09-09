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09.09.2022  15:10   Віталій Хінєвіч

ЮНІСЕФ реалізує освітні проєкти для українських дітей та вчителів

До проєкту залучать понад 700 тисяч дітей та 20 тисяч учителів.

ЮНІСЕФ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що за підтримки Європейського Союзу Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) запровадить активності, що охоплять понад 700 тисяч дітей та 20 тисяч учителів. 
 
Виділені 10 млн євро спрямують на :
 
  • облаштування безпечних просторів для дітей, які потребують психологічної підтримки, впровадження соціально-емоційного та ігрового навчання, підтримка проєктів у галузях формальної та неформальної освіти;
  • підтримку здобувачів освіти, зокрема дітей з особливими освітніми потребам, дітей ромської національності та дітей, які мають обмежений доступ до інтернету та не мають необхідного обладнання для навчання;
  • часткове відновлення інфраструктури та створення тимчасових освітніх просторів, у яких діти-переселенці зможуть повернутися до навчання, а також тренування вчителів, які їм у цьому допоможуть.

Нагадаємо, в Україні доступні електронні підручники для освітнього процесу.

Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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