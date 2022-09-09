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09.09.2022  15:26   Дмитро Колонєй

У Харкові батьки вигнали дівчину з дому (фото)

Поліція Харкова притягнула до відповідальності неадекватів.

Вигнали дівчину з дому п'яні батьки у Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням  на ГУ Нацполіції, працівники ювенальної превенції виявили 15-річну дівчину, яка розповіла, що її батьки зловживають спиртними напоями та вигнали її з дому, та до будинку не пускають.
 
Вигнали дівчину з дому п'яні батьки у Харкова
 
Дитина майже добу провела на вулиці. Її доставили до лікарні. Наразі життю та здоров’ю підлітка нічого не загрожує.  Відносно батьків неповнолітньої складені протоколи про адміністративні правопорушення.
 
Вигнали дівчину з дому п'яні батьки у Харкова
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  выгнали ребенка, неадекваты, харьков
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