09.09.2022 15:26 Дмитро Колонєй

У Харкові батьки вигнали дівчину з дому (фото)

Поліція Харкова притягнула до відповідальності неадекватів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції, працівники ювенальної превенції виявили 15-річну дівчину, яка розповіла, що її батьки зловживають спиртними напоями та вигнали її з дому, та до будинку не пускають.

Дитина майже добу провела на вулиці. Її доставили до лікарні. Наразі життю та здоров’ю підлітка нічого не загрожує. Відносно батьків неповнолітньої складені протоколи про адміністративні правопорушення.