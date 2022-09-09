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09.09.2022  14:57   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік допомагав ворогові (фото)

Правоохоронці піл Харковом заочно повідомили колаборанта про підозру.

Допомагав ворогові чоловік у Верхній Роганці. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, зпосивлннмя на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що 55-річний місцевий приватний підприємець добровільно пішов на співпрацю з ворогом з перших днів окупації села Верхня Роганка Харківської області. Чоловік дозволив ворожій армії використовувати своє домоволодіння для розміщення військовими бойових припасів.
 
Колаборант передав російським військовим  спеціальну будівельну техніку, щоб окупанти облаштували захисні споруди та вогневі позиції для протидії ЗСУ. Після деокупації населеного пункту підозрюваний, за порадою загарбників, виїхав на тимчасово окуповану територію.
 
Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, предательствр, харьков, верхняя роганка
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