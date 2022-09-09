09.09.2022 14:46 Віталій Хінєвіч

Потрапляння снарядів до житлових будинків та пожежі: Ігор Терехов повідомив подробиці обстрілу Харкова (оновлено)

Вдень 9 вересня, окупанти обстріляли житлові райони Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворожі снаряди потрапили в приватні житлові будинки, в результаті яких у деяких з них виникла пожежа. Також є «прильоти» до дитячого будинку творчості та школи, в об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста.

"Прошу всіх харків'ян бути максимально обережними і перебуває в укриттях", - звернувся до харків'ян Ігор Терехов.

Стало відомо про 10 поранених людей, серед яких трое дітей.