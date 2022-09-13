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13.09.2022  15:07   Дмитро Колонєй

У Харкові арештовано на мільйони гривень майно підприємства громадян РФ

Про це інформує Харківська прокуратура.

Арештовано на мільйони гривень майно підприємства громадян РФ у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, службові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є надання в оренду нерухомого майна, тісно співпрацюють з країною-агресором. Засновники підприємства — громадяни РФ, які отримуть в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні.
 
9 вересня 2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на нерухоме майно ТОВ. Під арешт потрапило  нерухоме майно підприємства на суму понад 24 млн гривень  нежитлове приміщення площею понад 1 тис. м² та земельна ділянка площею близько 900 м² неподалік центру Харкова. 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  арест имущества, агрессия россии, харьков
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