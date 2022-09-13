13.09.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

Внаслідок обстрілу Харківської області загинули енергетики: що відомо про загиблих

Внаслідок ворожого удару по підстанції Укренерго загинули двоє спеціалістів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

Повідомляється, що від ракетного удару по підстанції Укренерго на Харківщині загинули наші співробітники - диспетчер Світлана Курилович та Олександр Холодний.

«Це було їхнє чергування, і вони були на робочих місцях. Всі півроку війни вони безвідмовно виконували свої обовʼязки, підтримуючи роботу підстанції, від якої залежало енергоживлення кількох регіонів України і сотень тисяч людей.

Світлана Курилович 30 років пропрацювала на підстанції - спочатку електромонтером, останні роки - диспетчером. Ми запамʼятаємо її досвідченою, відповідальною і цілеспрямованою людиною, у якої завжди була усмішка на обличчі.

26-річний Олександр Холодний прийшов на підстанцію 2 роки тому, отримавши диплом бакалавра в Харківському політехнічному університеті. Молодий енергійний чоловік з жагою до практичних знань. Вже працюючи електромонтером, захистив диплом магістра. Уважний до деталей, завжди прагнув дізнатися більше, відмінний молодий спеціаліст»,- розповіли у НЕК "Укренерго".

У Світлани Миколаївни залишилася 23-річна донька, у Олександра - батьки.

«Рідні отримають фінансову допомогу та іншу всебічну підтримку компанії. Ми будемо поруч. Незважаючи на наш біль, ми продовжуємо працювати. Відновлення варварськи пошкодженої цивільної енергетичної інфраструктури триває. Терористи нас не залякають»,- зазначили у НЕК "Укренерго".