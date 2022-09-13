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13.09.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

Мешканці населеного пункту Харківської області перебувають без електрики четверту добу

Станом на 12 вересня 2022 року Борівщина є частково окупованою російськими загарбниками.

єлектропостачання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську сільську раду.
 
Повідомляється, що жителі Борівщини наразі знаходяться в дуже складній ситуації. Деякі населені пункти без електрики вже 4-ту добу. В частині населених пунктів відсутні газо- та водопостачання.
 
«Окупанти зачинили всі адміністративні будівлі ще 8 вересня, після початку активної фази операції ЗСУ зі звільнення Харківщини. Частина колаборантів втекла, частина після невдалих спроб повернулася назад (за неофіційними даними, росія не впускає їх на свою територію). Магазини не працюють. Люди налякані «прильотами» в деякі частини громади, знаходяться в ситуації невизначеності, тривоги і страху.
 
Частина жителів поїхала протягом останніх днів до Сватово, Старобільська чи в росію:  хтось це рішення ухвалив самостійно, хтось під впливом закликів посіпак окупантів. Мета колаборантів зрозуміла - уникнути покарання в Україні за співпрацю з ворогом. Для решти людей переміщення в інші населені пункти, зокрема ті, де відбувається накопичення воєнної техніки та очікуються бойові дії, набагато небезпечніше, ніж залишатися в своєму населеному пункті»,- зазначили у Борівській сільській раді.
 
Источник:   Борівська сільська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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