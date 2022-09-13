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13.09.2022  14:19   Дмитро Колонєй

Окупанти терміново евакуюють родини з Криму та Півдня України

Про це інформує воєнна розвідка України.

Терміново евакуюють родини з Криму та Півдня України окупанти
 
Як повідоиляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, успішні дії ЗСУ змушують окупантів у окупованому Криму та на півдні нашої держави терміново переселяти свої родини на територію Росії.
 
Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.
 
В той же час окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.
 
Воєнна розвідка України нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, эвакуация, украина, бегство
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