13.09.2022 13:55 Віталій Хінєвіч

В Україні на бакалаврат зараховано понад 131 тисячу осіб

Вступна кампанія 2022 триває в Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Повідомляється, що станом на 13 вересня на основі повної загальної середньої освіти до закладів вищої освіти на бакалаврат зараховано понад 131 тисячі осіб.

За державним та регіональним замовленням на бакалаврат зараховано понад 56 тисячі осіб, зокрема за квотою-2 майже 11 тисячі осіб. На контракт – 75 тисяч вступників.

«Нині закладами вищої освіти проводиться самостійне переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт (передусім осіб пільгових категорій). Остаточно процес переведення буде завершено 21 вересня. Зарахування на контракт – не пізніше 30 вересня»,- розповів Сергій Шкарлет.

Також він зазначив, що для вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти загалом подано понад 1 млн 149 тис. електронних заяв.