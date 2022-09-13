13.09.2022 13:10 Віталій Хінєвіч

У Харківській області перевірили якість води: результат дослідження

Фахівці постійно проводять перевірку якості води.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що за період з 06.09.2022 по 12.09.2022 в місті Харкові та Харківській області в рамках щоденного моніторингу за якістю та безпечністю питної води з мереж централізованого питного водопостачання досліджено 85 проб води на санітарно-хімічні показники та 126 проб на мікробіологічні показники. З них не відповідали гігієнічним нормативам за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки 7 проб води з розподільної мережі водогону в місті Лозова.

«Водночас інформуємо харків’ян про незадовільні результати досліджень проб води з природного джерела в парку Юність, де показники епідемічної безпеки свідчать про мікробне забруднення підземних водоносних горизонтів, які живлять зазначене джерело.

У зв’язку з цим нагадуємо, що бойові дії, які проводяться на території нашої країни й Харківського регіону зокрема, безпосередньо або опосередковано негативно впливають як на якість поверхневих та підземних джерел питного водопостачання, так і води безпосередньо з мереж централізованого водопостачання (внаслідок пошкодження інфраструктури водопостачання та очищення води, відсутності можливостей для належного технічного обслуговування тощо). У зв’язку з цим зростають ризики виникнення інфекційних захворювань, пов’язаних із вживанням води.

Саме тому вода з усіх нецентралізованих джерел питного водопостачання (природних джерел, шахтних та трубчастих колодязів) та водопровідна вода перед її вживанням та приготуванням їжі потрібує попереднього кип’ятіння. Ризики виникнення кишкових інфекційних захворювань різко зростають при невідповідності мікробіологічних показників гігієнічним нормативам епідемічної безпеки питної води. Для уникнення негативних наслідків для здоров’я внаслідок споживання питної води наполегливо рекомендуємо не нехтувати рекомендаціями фахівців у сфері громадського здоров’я»,- повідомили у ХОЛЦ.