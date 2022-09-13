13.09.2022 12:45 Віталій Хінєвіч

У Женеві розпочала роботу Українська школа

Українська школа в Женеві відкрила двері для понад 200 дітей та освітян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що Український культурний центр у місті Женеві розпочав новий навчальний рік для 196 дітей, 9 вчителів, 4 вихователі і 1 тренера.

У цій школі працює 7 класів дітей. Заняття відбуваються щосереди після обіду і щосуботи зранку. Уроки проводять професійні українські педагоги.

Українська школа акредитована кантоном Женеви, тому оцінки можуть вноситися до швейцарського шкільного табеля.

До школи їздять родини з Лозанни, Нйону, Ансі та інших навколишніх міст Франції.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ реалізує освітні проєкти для українських дітей та вчителів.