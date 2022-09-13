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13.09.2022  12:45   Віталій Хінєвіч

У Женеві розпочала роботу Українська школа

Українська школа в Женеві відкрила двері для понад 200 дітей та освітян.

Українські вчителі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що Український культурний центр у місті Женеві розпочав новий навчальний рік для 196 дітей, 9 вчителів, 4 вихователі і 1 тренера.
 
У цій школі працює 7 класів дітей. Заняття відбуваються щосереди після обіду і щосуботи зранку. Уроки проводять професійні українські педагоги.
 
Українська школа акредитована кантоном Женеви, тому оцінки можуть вноситися до швейцарського шкільного табеля.
 
До школи їздять родини з Лозанни, Нйону, Ансі та інших навколишніх міст Франції.
 
Нагадаємо, ЮНІСЕФ реалізує освітні проєкти для українських дітей та вчителів.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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