    
Главная Новини Харкова ЖКГ Фахівці «Укренерго» проводять огляд ліній електропередач у Харківській області
13.09.2022  12:15   Віталій Хінєвіч

Фахівці «Укренерго» проводять огляд ліній електропередач у Харківській області

Вранці 13 вересня, відбулося відключення резервної лінії, яка забезпечує електроенергією місто Харків.


Фахівці «Укренерго» проводять огляд ліній електропередач у Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».
 
Повідомляється, що ремонтні бригади «Укренерго» проводять огляд електроліній, які постачають електрику до Харкова та розпочали ремонтні роботи.
 
На підприємстві зазначили, що ремонтні роботи будуть виконані в найкоротший можливий термін.
 
«НЕК «Укренерго» мобілізувало всі наявні резерви для відновлення мережевої інфраструктури та надійності енергопостачання споживачів у Харківській області й самому Харкові. Роботи по відновленню енергетичних об’єктів, які постраждали від прямого влучання ворожих ракет розпочалися вчора, 12 вересня, одразу після ліквідації пожеж на об’єктах»,- розповіли в «Укренерго».
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.09 ЖКГ Харківські комунальники усунули 90 пошкоджень на водоводах 11.09 ЖКГ Харківські комунальники усунули 15 аварій на трубопроводах 09.09 ЖКГ Фахівці відновили електропостачання у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 