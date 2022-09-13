13.09.2022 12:15 Віталій Хінєвіч

Фахівці «Укренерго» проводять огляд ліній електропередач у Харківській області

Вранці 13 вересня, відбулося відключення резервної лінії, яка забезпечує електроенергією місто Харків.



Фахівці «Укренерго» проводять огляд ліній електропередач у Харківській області



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

Повідомляється, що ремонтні бригади «Укренерго» проводять огляд електроліній, які постачають електрику до Харкова та розпочали ремонтні роботи.

На підприємстві зазначили, що ремонтні роботи будуть виконані в найкоротший можливий термін.

«НЕК «Укренерго» мобілізувало всі наявні резерви для відновлення мережевої інфраструктури та надійності енергопостачання споживачів у Харківській області й самому Харкові. Роботи по відновленню енергетичних об’єктів, які постраждали від прямого влучання ворожих ракет розпочалися вчора, 12 вересня, одразу після ліквідації пожеж на об’єктах»,- розповіли в «Укренерго».