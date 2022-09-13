13.09.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Нова пошта відновлює свої послуги на деокупованих територіях Харківської області

По всім деокупованим населеним пунктам Харківської області Нова пошта якнайшвидше відремонтує стаціонарні відділення та у найближчий час відкриє мобільні відділення для доставки посилок в ці місця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що з 12 вересня Нова пошта відновила роботу у Чугуєві Харківської області. Таким чином відкрито стаціонарне відділення №1, яке працює щодня з 9 до 17. У відділенні доступні усі фінансові послуги та доставка.

«Тепер мешканці Чугуєва та околиць зможуть отримувати посилки від близьких і рідних та гуманітарну допомогу. Також вони можуть замовляти найнеобхідніше в інтернеті – їжу, ліки, речі першої необхідності або ті товари, яких ще немає у місцевих магазинах, а Нова пошта їх швидко доставить»,- розповіли у Новій пошті.

В цей же час зазначається, що 13 вересня розпочало роботу мобільне відділення Нової пошти у місті Балаклія.