    
Главная Новини Харкова Суспільство Нова пошта відновлює свої послуги на деокупованих територіях Харківської області
13.09.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

Нова пошта відновлює свої послуги на деокупованих територіях Харківської області

По всім деокупованим населеним пунктам Харківської області Нова пошта якнайшвидше відремонтує стаціонарні відділення та у найближчий час відкриє мобільні відділення для доставки посилок в ці місця.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Повідомляється, що з 12 вересня Нова пошта відновила роботу у Чугуєві Харківської області. Таким чином відкрито стаціонарне відділення №1, яке працює щодня з 9 до 17. У відділенні доступні усі фінансові послуги та доставка.
 
«Тепер мешканці Чугуєва та околиць зможуть отримувати посилки від близьких і рідних та гуманітарну допомогу. Також вони можуть замовляти найнеобхідніше в  інтернеті – їжу, ліки, речі першої необхідності або ті товари, яких ще немає у місцевих магазинах, а Нова пошта їх швидко доставить»,- розповіли у Новій пошті.
 
В цей же час зазначається, що 13 вересня розпочало роботу мобільне відділення Нової пошти у місті Балаклія. 
 
Источник:   Нова пошта
 Тэги:  харьков, нова пошта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.09 Суспільство У Харківській області перевірили якість води: результат дослідження 13.09 ЖКГ Фахівці «Укренерго» проводять огляд ліній електропередач у Харківській області 13.09 Надзвичайні події 21-річний окупант обстрілював Харківську область (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 