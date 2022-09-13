13.09.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

21-річний окупант обстрілював Харківську область (відео)

Російський артилерист з березня обстрілював Харківську область.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держприкордонслужбу України.

Полонений окупант розповів, що наприкінці лютого 2022 року його дивізіон перекинули до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області.

2 березня поточного року окупанти перетнули Державний кордон України та розмістились у селі Нова Гнилиця. 4-5 разів на тиждень окупанти на САУ виїжджали на позиції та робили обстріл Чугуївського району Харківської області.

За словами полоненого окупанта, 11 вересня внаслідок наступу ЗСУ його дивізіон розбили, а його взяли в полон.