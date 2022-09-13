13.09.2022 09:55 Віталій Хінєвіч

На деокупованих територіях Харківської області зафіксовано 39 військових злочинів

Підрозділи поліції на деокупованих територіях відновили свою роботу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що поліцейські забезпечують публічну безпеку та порядок у Балаклійському, Куп’янському та Ізюмському районах. Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 39 воєнних злочинів.

Про факти смерті або поранення людей, обстріли або розкрадання майна, позбавлення волі або вчинення насильницьких дій чи катувань, пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами, інформацію про осіб, поведінка яких викликає підозру та які діють в інтересах противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, спостерігачів та про будь-які інші злочини або події ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102» та до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050) 302 20 44.

Нагадаємо, правоохоронці розповіли про обстріл міста Лозова.