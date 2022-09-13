13.09.2022 10:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області жінка пішла на співпрацю з окупантами

Жінка погодилася на пропозиції представників росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 49-річна жінка у травні цього року погодилась на пропозицію представників РФ та зайняла посаду «керівника організаційно-інформаційного відділу» в окупаційній адміністрації держави-агресора у смт Шевченкове.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колаборантці було заочно повідомлено про підозру та у подальшому оголошено у розшук.

Після деокупації смт Шевченкове 10 вересня жінку затримано в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

11 вересня слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.