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13.09.2022  10:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області жінка пішла на співпрацю з окупантами

Жінка погодилася на пропозиції представників росії.

пішла на співпрацю з окупантами
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 49-річна жінка у травні цього року погодилась на пропозицію представників РФ та зайняла посаду «керівника організаційно-інформаційного відділу» в окупаційній адміністрації держави-агресора у смт Шевченкове.
 
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колаборантці було заочно повідомлено про підозру та у подальшому оголошено у розшук.
 
Після деокупації смт Шевченкове 10 вересня жінку затримано в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.  
 
11 вересня слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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