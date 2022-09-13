13.09.2022 09:10 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що минулої ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано. Проте близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову. Є пряме влучання в об'єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Харкові загинула 1 людина, 6 отримали поранення. Також 1 людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі 2 поранених, один з них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп'янському районі 2 цивільних загинули.

На звільнених територіях фіксуються воєнні злочини окупантів, залишається високою мінна небезпека. Наші військові, поліція, ДСНС вживають заходів щодо повернення на ці території мирного життя.