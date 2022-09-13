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13.09.2022  09:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли про обстріл міста Лозова

Окупанти здійснили обстріл міста Лозова Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 13 вересня близько 3:00 окупанти завдали ракетного удару по місту Лозова. В результаті повністю знищено будівлю школи.
 
Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили докази збройної агресії РФ, тип ракети встановлюється. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.
 
Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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