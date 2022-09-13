Правоохоронці розповіли про обстріл міста Лозова

Окупанти здійснили обстріл міста Лозова Харківської області.
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Якщо ви вважаєте, що начальство на роботі недооцінює вас, не соромтеся прямо заявити про це – головне, щоб ваші вимоги були конкретними, ясними та обґрунтованими.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.
Сьогодні айтішники відзначають неофіційне свято програмістів та комп'ютерників, яке відзначається на 256-й день року.
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