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13.09.2022  09:33   Віталій Хінєвіч

Харківська область без електропостачання: що сталося

Жителі Харкова та області перебувають без електрики.

 Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заступник Керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенко.
 
Повідомляється, що вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. 
 
«Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні»,- повідомив Кирило Тимошенко.
 
Источник:   Кирило Тимошенко
 Тэги:  агрессия россии, харьков, електричество
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