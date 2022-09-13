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13.09.2022  08:45   Віталій Хінєвіч

Харківський метрополітен призупинив рух поїздів

З технічних причин метрополітен тимчасово зупинив рух поїздів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.
 
Повідомляється, що з технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. 
 
«Приносимо вибачення за тимчасові незручності!»,- звернулись до харків'ян у Харківському метрополітені.
 
Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  харьков, метро
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