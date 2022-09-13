13.09.2022 08:21 Рита Парфенова

Ворог обстріляв деокуповані селища Харківської області (відео)

Військові рф продовжують зосереджувати зусилля на зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник обстрілював із мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії інфраструктуру в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп’янська;



Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.



Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.