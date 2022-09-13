13.09.2022 07:30 Рита Парфенова

13 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні айтішники відзначають неофіційне свято програмістів та комп'ютерників, яке відзначається на 256-й день року.

Свято неофіційно відзначається в Україні та в кількох інших країнах, включаючи Аргентину, Ізраїль, Бангладеш, Чилі, Бразилію, Мексику, Австрію, Німеччину, Канаду, Китай, Литву, Хорватію, Чехію, Францію, Індію, Бельгію, Австралію, Польщу, Румунію, Ірландію, Італію, Сербію, Словенію, Велику Британію та США.



Число 256 (два у восьмому ступені) вибрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це свято потрапляє на 12 вересня, у невисокосні – на 13 вересня.



Найчастіше слово «програмування» і все, що з ним пов'язане, асоціюється у звичайної людини тільки з персональним комп'ютером, проте це не так. Практично кожен електронний пристрій – від пульта дистанційного керування до складних промислових верстатів із програмним керуванням – свого часу пройшли через руки фахівців із програмування.



Ми щогодини стикаємося з результатами праці того, що зробив програміст. Чи дивимося телевізор, чи слухаємо радіо, чи розмовляємо телефоном – ми користуємося тим, що створив програміст. Мабуть, жодна професія не охоплює так широко сфери нашого життя.



* * *



Сьогодні в Україні День пам'яті українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 роках.



Ця пам'ятна дата встановлена ​​відповідно до постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2018 року, і відзначається що другої неділі вересня.



Наприкінці Другої світової війни новий польський прокомуністичний уряд, продовжуючи політику міжвоєнного уряду націонал-демократів, поставив за мету мати моноетнічну державу, зачищену різними способами від національних меншин, зокрема українців.



Депортація українців з територій Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини, на яких вони споконвіку проживали, відбулася в результаті укладеної між УРСР та Польським комітетом національного звільнення Угоди про евакуацію з України . Договір передбачав виїзд українців до УРСР та повернення до Польщі поляків та євреїв, які станом на 17 вересня 1939 року були громадянами Польської держави.



На першому етапі, який тривав від 15 жовтня до 31 грудня 1944 року, вивезли понад 20 тис. українців, переважно жителів Холмщини, яка найбільше постраждала від антиукраїнських дій Польщі. Після Холмщини депортація продовжилася на Лемківщині, Надсянні та Західній Бойківщині. На цьому етапі – з січня до кінця серпня 1945 року – переселили 229 685 осіб. З вересня 1945 року «евакуацію» проводили три спеціально підготовлені дивізії Війська Польського. На збори давалося лише кілька годин, люди залишали на покинутих місцях практично все своє придбане добро - житло, майно, землю, худобу.



Кілька разів термін виселення українців продовжували – і офіційно депортація закінчилася у червні 1946 року. Хоча зачистка тривала ще до кінця липня. Загалом у 1944-1946 рр., лише за офіційними даними, на територію УРСР було депортовано 482,8 тис. осіб. Очевидно, що реальна кількість вигнаних українців була більшою.



1947 року тих українців, які відмовилися виїжджати до СРСР, польська влада під час акції «Вісла» депортувала на північ і захід Польщі. Тоді протягом кількох місяців було депортовано майже 150 тис. українців. Ще кілька десятків тисяч українців було позбавлено батьківського даху під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948 та 1951 роках.

Також цього дня

У 1776 році засновано місто Дніпро (до 1784 року - Новий Кодак, у 1784-1796 та 1802-1926 рр. - Катеринослав, у 1796-1802 роках - Новоросійськ, у 1926-2016 роках - Дніпропетровськ).



1894 – народився Джон Бойтон Прістлі, англійський романіст, есеїст, драматург та театральний режисер.



1902 – у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого використовуються відбитки його пальців з місця злочину.



1929 – Олександр Флемінг вперше явив публіці своє відкриття – пеніцилін.



1944 – народилася Жаклін Біссет, англійська актриса («Дика орхідея», «Анна Кареніна», «Казино Ройал»).



1960 – у США відбувся перший симпозіум із біоніки, який офіційно закріпив народження нової науки.



1965 - у США виходить сингл Бітлз "Yesterday". За легендою, "Вчора" написав голодний Пол Маккартні, згадуючи, що ще вчора у нього на сніданок була чудова яєчня. 13 вересня для Бітлів взагалі день ультразнаковий. У 1965 році вони одержують 1-у премію Греммі, як найкраща група. 13 вересня 1964 року у Рінго та Морін Старр народжується син Зак. А 1968 року 13 вересня платівка Бітлз «Hey Jude» стає золотою.



1989 – в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва



1995 - після футбольного матчу Ліги чемпіонів "Динамо Київ" - "Панатинаїкос" іспанський суддя Лопес Ньєто звинуватив киян у спробі підкупу арбітрів, після чого "Динамо" було відсторонено від єврокубків на три роки.



Іменини відзначають: Володимир, Геннадій, Дмитро, Купріян, Іларіон, Мирон, Михайло, Олександр.