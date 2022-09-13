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13.09.2022  10:55   Віталій Хінєвіч

В Харківській області медики прийняли пологи в машині швидкої допомоги

Бригада екстреної медичної допомоги вкотре стала свідками та головними помічниками при народженні дитини.

Харківські медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
Повідомляється, що 11 вересня в спеціалізованому авто, при безпосередній акушерській допомозі, яку надала бригада медиків № 2006 у складі м/с Анжеліки Рибальченко, м/с Вікторії Войтенко та водія Павла Войтенко, 19-річна мешканка Красноградського район Харківської області, народила здорового хлопчика.
 
Після надання допомоги та огляду, породіллю разом із новонародженим, якого назвали Андрієм, шпиталізували до лікувального закладу.
 
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  происшествие, харьков
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