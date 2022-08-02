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02.08.2022  19:02   Дмитрий Колоней

Стало відомо скільки відомих компаній продовжують роботу в РФ

Список Єльської школи менеджменту.

Стало відомо скільки компаній продовжують роботу в РФ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Лига Бизнес, близько 240 іноземних компаній продовжують діяльність у Росії "as usual", попри її вторгнення в Україну, що супроводжується численними воєнними злочинами. Про це свідчать підрахунки команди аналітиків Єльської школи менеджменту на чолі з професором Джеффрі Зонненфельдом.
 
Серед них досі залишаються такі відомі імена, як Ariston, Auchan, Benetton, Bonduelle, Cloudflare, Fujifilm, Giorgio Armani, Hard Rock Café, Kawasaki, Koch Industries, Leroy Merlin, Liebherr, Mitsubishi Heavy Industries, Patreon, Raiffeisen Bank International, UniCredit, Yamaha, Zepter.
 
Список Єльської школи менеджменту, що періодично оновлюється, складається з п'яти категорій за американською системою оцінювання A-F.
 
  • A – повністю залишили РФ (309 компаній);
  • B – пішли, але з можливістю повернутися (500);
  • C – скоротили операції (171);
  • D – призупинили нові інвестиції чи розвиток (160);
  • F — ведуть бізнес, як завжди (241).
 
Источник:   Лига Бизнес
 Тэги:  агрессия россии, бизнес, компании
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