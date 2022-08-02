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02.08.2022  19:55   Дмитрий Колоней

Обстріл Харкова: відбувся додатковий огляд пошкодженого району (фото)

Огляд провели прокурори Київської окружної прокуратури Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, 2 серпня 2022 року харківські прокурори провели додатковий огляд дитячих садків на Північній Салтівці.
 
 
Вказані навчальні заклади піддались ракетним та артилерійським обстрілам російських окупантів. За процесуального керівництва окружної прокуратури було розпочато кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) та проведено першочергові слідчі дії. 
 
 
Правоохоронці додатково вилучили частини боєприпасів для призначення необхідних експертних досліджень.
 
Повне та всебічне розслідування злочинів країни-агресора щодо зруйнованих та пошкоджених освітніх закладів для дітей дошкільного віку триває.
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
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