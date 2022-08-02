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02.08.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Окупанти зловживають алкоголем, протидіють офіцерам та стикаються у міжетнічних конфліктах (відео)

Оперативна інформація станом 18.00 02.08.2022 щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ:
 
  • На Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, а також озброєння і військової техніки. 
  • Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Серед російських окупантів фіксується збільшення фактів зловживання алкоголем, як наслідок - непокора офіцерському складу та міжетнічні конфлікти.
 
Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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