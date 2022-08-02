    
Главная Новини Харкова Суспільство Одностатеві шлюби: що відповів президент України на петицію
02.08.2022  20:58   Дмитрий Колоней

Одностатеві шлюби: що відповів президент України на петицію

Стала відома реакція Володимира Зеленського на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів.

Одностатеві шлюби: що відповів президент України на петицію
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Офіційне інтернет-представництво президента України, голова держави відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів. 
 
  • «Сімейним кодексом України визначено, що сім'я є первинним та основним центром суспільства. Сім'ю становлять особи, які проживають спільно, пов'язані загальним побутом, мають взаємні правничий та обов'язки.
  • Згідно з Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51).
  • В умовах військового чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції).
  • Водночас уряд напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого громадянського партнерства у рамках роботи щодо утвердження та забезпечення прав та свобод людини.
  • Відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав та свобод людини та громадянина.
  • Враховуючи вказане, я звернувся до Прем'єр-міністра України з проханням розглянути поставлене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці підтримали петицію щодо легалізації одностатавих шлюбів.
 
Источник:   Официальное интернет-представительство Президента Украины
 Тэги:  однополые браки, петиция, украина, ответ президента
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.07 Суспільство Однополые браки: украинцы поддержали петицию 11.03 Влада Кабмин хочет узаконить однополые браки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 