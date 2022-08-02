02.08.2022 20:58 Дмитрий Колоней
Одностатеві шлюби: що відповів президент України на петицію
Стала відома реакція Володимира Зеленського на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Офіційне інтернет-представництво президента України, голова держави відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів.
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«Сімейним кодексом України визначено, що сім'я є первинним та основним центром суспільства. Сім'ю становлять особи, які проживають спільно, пов'язані загальним побутом, мають взаємні правничий та обов'язки.
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Згідно з Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51).
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В умовах військового чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції).
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Водночас уряд напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого громадянського партнерства у рамках роботи щодо утвердження та забезпечення прав та свобод людини.
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Відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав та свобод людини та громадянина.
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Враховуючи вказане, я звернувся до Прем'єр-міністра України з проханням розглянути поставлене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати».
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