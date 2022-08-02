02.08.2022 21:19 Дмитрий Колоней

Податки ЄС: чи потрібно їх платити українським біженцям

Про це пише старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Економічну правду, засловами експерта Михайла Кухаря, мільйони українців, які через війну виїхали до країн ЄС, уже в серпні стануть податковими резидентами, бо в цьому місяці спливає 183 дні їх перебування у ЄС.

Це станеться незалежно від того, чи отримали ви статус «біженця», «гуманітарну візу» (тимчасовий прихисток), трудову або бізнес-візу чи посвідку на проживання.

Наші співгромадяни за той час, поки живуть у європейських країнах, впевнилися у тому, що банки за кордоном відкривають рахунки для іноземних громадян, проте підозріло ставляться до їх поповнення готівкою.

«Поповнити їх безготівковими коштами, що більше відповідає європейському законодавству, останні пів року незаконно з точки зору українського законодавства: з початку війни НБУ ввів заборону для фізичних осіб на транскордонні платежі і ви не можете навіть перевести гроші зі свого рахунку на свій же рахунок. Що є єдиним типом операцій, крім кредиту, за яким у вас не виникає податкових зобов’язань у Європі», — зазначає економічний експерт.

Факівець також зазначає, що деякі банки дозволяють поповнювати свої рахунки готівкою, проте коли мине 180 днів, вони повідомлятимуть податкові органи про такі фінансові операції. За словами Михайла Кухара, у країнах ЄС не існує банківської таємниці перед податковими органами і походження коштів доведеться пояснити.

Важливо зазначити, що у країнах ЄС вимагатимуть пред’явити податкові декларації, які засвідчать походження грошей. При цьому не важливо, чи ви їх заробили, чи вам подарували або отримали ще якимось шляхом — усе треба буде підтвердити декларацією. Якщо ж це гроші вашого чоловіка або ще когось з родичів, то треба буде показати декларацію цієї людини.