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30.06.2022  12:35   Виталий Хиневич

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании реестра олигархов

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о реестр олигархов.

Зеленский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».
 
Сообщается, что соответствующий указ был подписан 29 июня.
 
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", – говорится в тексте указа.
 
Реестр будет доступен в электронном формате, на государственном языке.
 
В реестре не будет указана информация, которая носит государственную тайну. Сведения об олигархах, вносимых в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными. Документ может создаваться и вводится в работу поэтапно, в частности модульно, в соответствии с приоритетностью задач и доступностью ресурсов.
 
Положение также определяет порядок внесения в реестр сведений об олигархах и получения информации из реестра.
 
Напомним, украинцы смогут бесплатно получить ІТ образование.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  зеленский, реестр олигархов
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