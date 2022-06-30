30.06.2022 12:35 Виталий Хиневич

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании реестра олигархов

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о реестр олигархов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».

Сообщается, что соответствующий указ был подписан 29 июня.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", – говорится в тексте указа.

Реестр будет доступен в электронном формате, на государственном языке.

В реестре не будет указана информация, которая носит государственную тайну. Сведения об олигархах, вносимых в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными. Документ может создаваться и вводится в работу поэтапно, в частности модульно, в соответствии с приоритетностью задач и доступностью ресурсов.

Положение также определяет порядок внесения в реестр сведений об олигархах и получения информации из реестра.