30.06.2022 12:42 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 30 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 30 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Угринов» – 20 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 10 легковых авто, 2 автобуса, 0 пешеходов;

«Краковец» – 20 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Шегини» – 15 легковых авто, 0 автобусы, 50 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 40 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 0 легковых авто, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Лужанка» – 10 легковых авто, 0 пешеходов.

За сутки 29 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 78 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошлые сутки выбыли более 38 тысяч человек. Около 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки 40 тысяч человек, 33 тысячи из них – граждане Украины.

Напомним, более 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома в Украине.