Ситуация с выездом из Украины 30 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 30 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
За сутки 29 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 78 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли более 38 тысяч человек. Около 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки 40 тысяч человек, 33 тысячи из них – граждане Украины.
Напомним, более 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома в Украине.
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