01.07.2022 12:33 Евгений Клочко

Харьковский «Металлист» начал подготовку на сборах

Подробности работы команды на сборах и тщательный анализ результата первой контрольной игры. Кто вышел на поле в противостоянии с «Ботевым». Все подробности тут.

Харьковский «Металлист» начал подготовку на сборах и сыграл с «Ботевым»

В турецком городе Бурдур все располагает к занятиям спортом. Инфраструктуру и внимание обслуживающего персонала успели ощутить на себе футболисты харьковского «Металлиста». Они прибыли в этот гостеприимный городок на тренировочный сбор. Тренерский штаб тщательно подошел к формированию заданий для каждого игрока. ребята работают с полной самоотдачей, понимая важность функциональной подготовки для длинного сезона.

«Ботев» пока сильней

Руководители харьковчан договорились о проведении товарищеской игры с болгарским футбольным коллективом из Пловдива. «Ботев» оказался крепким орешком и сильно потрепал наших ребят. К сожалению на этот поединок букмекеры не принимали ставок, а иначе на популярном информационном портале Ставочка можно было подобрать контору с лучшими условиями для беттора.

Дело в том, что большая и опытная бригада экспертов интернет-ресурса регулярно мониторит деятельность большинства контор. Любители азартных пари в любой момент могут обратиться к рейтингу и взять на заметку его итоги при выборе БК.

На поле появились привычные сочетания. Например, место в воротах занял Рыбка. Неприступной стеной показал себя в линии обороны Мизюк, отдал несколько обостряющих передач креативный Подлепенец. Игра «желто-синих» радовала глаз. Они старались действовать размашисто и в атакующем ключе. Главная беда нашей команды состояла в отсутствии должных физических кондиций.

Приходит время набирать форму

На данной стадии подготовки к сезону отсутствие выносливости и позиционной скорости совершенно не вызывает удивления. Ребята находятся под серьезными нагрузками. Именно этим и объясняется большое количество замен, который провел тренерский штаб Харькова после завершения первой 45-минутки.

На арене появились сразу несколько свежих игроков и борьба за инициативу пошла с новой силой. «Металлисту» даже удалось забить гол, но к большому сожалению счет на табло был уже не в нашу пользу. Болгарские игроки пользовались своим преимуществом в свежести и дважды наказали харьковчан за просчеты в обороне. В итоге товарищеская встреча завершилась со счетом 1:2 не в нашу пользу, но футболисты «Металлиста» заслужили теплые слова за самоотдачу и волю к победе. А форму они еще успеют набрать.