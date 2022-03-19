19.03.2022 08:26 Рита Парфенова

Оперативная чрезвычайная обстановка на Харьковщине на утро 19 марта

За сутки с 18 по 19 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени.



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Продолжаются работы по расчистке завалов разрушенных жилых домов и административных зданий.От этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Харьковской области.



В спасательных работах принимают участие бойцы Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики.

В прощедшие сутки проводились поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах Харькова, а также в Харьковском районе области. Кроме того, подразделения ГСЧС в течение дня осуществляли выезды на тушение пожаров жилых многоэтажек и частных зданий, торговых и других объектов. Пожары возникали в Шевченковском, Киевском, Основянском, Немышлянском и Московском районах города Харькова, Харьковском и Изюмском районах области.

Всего за сутки спасатели совершили 33 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Сотрудниками службы спасения на пожарах и при разборе завалов были спасены 4 человека.

Так, 18 марта около 08:40 в Харькове в результате вражеских обстрелов потерпело сильные разрушения одно из высших учебных заведений города, а также пострадали соседние жилые дома. Кроме того, в квартирах жилых 9-этажек возникли пожары. Погиб 1 человек, около 10 человек пострадали. Спасателями была спасена 1 женщина на пожаре, а также изъята из-под завала 1 мужчина. В двух жилых домах пожар был оперативно ликвидирован. От ГСЧС было привлечено 55 человек и 13 ед. техники.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано около 30 адресов, где находились сработанные и взрывные взрывоопасные предметы.