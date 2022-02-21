21.02.2022 10:49 Евгений Клочко

Украинские модельеры разработали новую верхнюю одежду для украинских полярников

Украинский бренд верхней одежды IENKI IENKI по собственной инициативе бесплатно разработал новую верхнюю одежду для команды украинской антарктической станции "Академик Вернадский" - Antarctic Expedition Parka.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Работа проходила в рамках новой программы компании Advanced Research по использованию самых передовых технологий для реализации нестандартных задач в сложных и экстремальных погодных условиях.

Разработка парок длилась шесть месяцев. За это время команда бренда тесно сотрудничала с полярниками, учитывая их опыт пребывания в Антарктике. Весь год участники экспедиций живут и работают в очень специфических и суровых погодных условиях – кроме почти постоянной температуры ниже нуля и повышенной влажности около 300 дней в году идет снег или дождь.

Также полярники непременно выезжают работать на другие острова, часть из которых расположена даже в десятках километров от станции. Во время передвижения на лодках на членов экспедиции летят волны, ледяные брызги, дует сильный холодный ветер. Чтобы даже при таких условиях команда могла нормально проводить исследования, ей необходима хорошая экипировка.

Уже в марте вся партия верхней одежды от IENKI отправится в Чили, откуда будет доставлена на станцию "Академик Вернадский".

Напомним, 28 января 2022 года в свой первый рейс из Одессы в Антарктиду отправился флагман украинского научного флота – научно-исследовательское судно «Ноосфера». Для Украины это стало датой возвращения в исследования Южного океана после 20-летнего перерыва.

Читайте также: