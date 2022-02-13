13.02.2022 18:10 Виталий Хиневич

Украинский ледокол «Ноосфера» достиг Канарских островов

Научно-исследовательское судно «Ноосфера» совершило первую остановку по пути в Антарктиду.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Сообщается, что украинский ледокол «Ноосфера» зашел в порт Лас-Пальмаса для дозаправки топливом. Научно-исследовательское судно преодолело уже более 5 тысяч километров с учетом средней скорости 17 километров в час.

По словам капитана «Ноосферы» Павла Панасюка, судно создает положительные впечатления во время эксплуатации, а также демонстрирует техническую надежность.

«Впечатления от корабля положительные, это очень прочный парусник, им легко управлять. Я лично проверил Босфор, когда управлял кораблем на ручном управлении»,- отметил Павел Панасюк.

Однако, не обошлось без приключений. «Ноосфера» попала в шторм в Средиземном море, волны достигали 5-6 метров при скорости ветра до 33 метров в секунду. Капитан ледокола добавил, что судно стойко принимало удары волн.

Следующая остановка «Ноосферы» планируется после пересечения Атлантики в порту Пунта-Аренас в Чили. В порту экипаж должен пополниться морскими исследованиями.

В это же время стоит отметить, что «Ноосфера» отправилась в экспедицию в пятницу, 28 января из Одесского порта.

Напомним, на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" украинские метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд +12,7°С.