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13.02.2022  18:10   Виталий Хиневич

Украинский ледокол «Ноосфера» достиг Канарских островов

Научно-исследовательское судно «Ноосфера» совершило первую остановку по пути в Антарктиду.

Ноосфера
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.
 
Сообщается, что украинский ледокол «Ноосфера» зашел в порт Лас-Пальмаса для дозаправки топливом. Научно-исследовательское судно преодолело уже более 5 тысяч километров с учетом средней скорости 17 километров в час.
 
По словам капитана «Ноосферы» Павла Панасюка, судно создает положительные впечатления во время эксплуатации, а также демонстрирует техническую надежность.
 
«Впечатления от корабля положительные, это очень прочный парусник, им легко управлять. Я лично проверил Босфор, когда управлял кораблем на ручном управлении»,- отметил Павел Панасюк.
 
Капитан Ноосферы
 
Однако, не обошлось без приключений. «Ноосфера»  попала в шторм в Средиземном море, волны достигали 5-6 метров при скорости ветра до 33 метров в секунду. Капитан ледокола добавил, что судно стойко принимало удары волн.
 
Следующая остановка «Ноосферы» планируется после пересечения Атлантики в порту Пунта-Аренас в Чили. В порту экипаж должен пополниться морскими исследованиями. 
 
В это же время стоит отметить, что «Ноосфера» отправилась в экспедицию в пятницу, 28 января из Одесского порта. 
 
Напомним, на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" украинские метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд +12,7°С.
 
Источник:   Национальный антарктический научный центр
 Тэги:  ноосфера, экспедиция, харьков
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