10.02.2022 11:19 Евгений Клочко

В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" украинские метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд +12,7°С.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Национального антарктического научного центра.

По словам метеоролога 26-й украинской антарктической экспедиции Александра Надточия, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, и он составлял +11,7°С.

В то же время аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от «Вернадского».

Ученые связывают столь резкое потепление с явлением «атмосферной реки», усиленным эффектом «горного фена».

Атмосферная река – это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшей теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду.

Эффект горного фена – это сильный теплый ветер с гор. В то время, когда на станции "Академика Вернадского" был зарегистрирован температурный рекорд, сила ветра была достаточно высокой – 27,9 м/c. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет воду и нагревается).

Такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата.

Напоминаем, что в декабре на антарктической станции был зафиксирован другой рекорд – высота снежного покрова составила 3 м.