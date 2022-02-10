    
Главная Новости Харькова Наука В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд
10.02.2022  11:19   Евгений Клочко

В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" украинские метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд +12,7°С.

Температура в Антарктиде: метеорологи зафиксировали новый рекорд
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Национального антарктического научного  центра.
 
По словам метеоролога 26-й украинской антарктической экспедиции Александра Надточия, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, и он составлял +11,7°С.
 
В то же время аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от «Вернадского».
 
Температура в Антарктиде: метеорологи зафиксировали новый рекорд
 
Ученые связывают столь резкое потепление с явлением «атмосферной реки», усиленным эффектом «горного фена».
 
Атмосферная река – это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшей теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. 
 
Температура в Антарктиде: метеорологи зафиксировали новый рекорд
 
Эффект горного фена – это сильный теплый ветер с гор. В то время, когда на станции "Академика Вернадского" был зарегистрирован температурный рекорд, сила ветра была достаточно высокой – 27,9 м/c. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет воду и нагревается). 
 
Температура в Антарктиде: метеорологи зафиксировали новый рекорд
 
Такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата.
 
Напоминаем, что в декабре на антарктической станции был зафиксирован другой рекорд – высота снежного покрова составила 3 м.
 
Тэги:  антарктида, погода, рекорд, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.01 Наука Впервые за 20 лет: Украина отправила в Антарктиду исследовательский ледокол "Ноосфера" 28.01 Дороги и транспорт Как выглядит ледяной покров Антарктиды из самолета (видео) 09.11 Образование Харьковчанка будет писать радиодиктант национального единства в Антарктиде (suspilne.media)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 