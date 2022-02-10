10.02.2022 11:10 Виталий Хиневич
Кабмин пересмотрел размер компенсации в случае инвалидности или смерти из-за вакцинации от COVID-19
Правительство определило размер и порядок выплаты финансовой компенсации в случае инвалидности или смерти в результате вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
Сообщается, что данное решение было принято во время заседания Кабмина. В частности, правительство увеличило размер компенсации, который был ранее
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В случае инвалидности, полученной вследствие вакцинации, Кабмин установил такие компенсации:
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для людей с инвалидностью I группы - 400-кратный размер прожиточного минимума (992 400 гривен);
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для людей с инвалидностью II группы - 350-кратный размер прожиточного минимума (868 350 гривен);
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для людей с инвалидностью III группы - 300-кратный размер прожиточного минимума (744 300 гривен).
В случае смерти человека его родственники или иждивенцы получат компенсацию в 750-кратном размере прожиточного минимума (1 860 750 гривен).
В это же время отмечается, что в случае получения компенсации за осложнения по процедуре Всемирной организации здравоохранения в рамках программы COVAX Кабмин не будет выплачивать компенсацию. Выплаты будет назначать Минздрав.
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