10.02.2022 10:57 Евгений Клочко
Украинцы могут потерять право на получение субсидии: названы особые причины
Вопрос начисления субсидий часто вызывает много вопросов у людей, которые либо планируют получить государственную помощь, либо уже получили ее. Особо остро стоит проблема , когда человек не проживает по месту прописки.
В Черниговской областной государственной администрации пояснили
, предусмотрена ли субсидия в случае, если кто-либо из членов семьи проживает не по месту прописки или за границей.
Так, теряют право на получение субсидий трудоспособные лица, которые не проживают по месту прописки более 60 дней и не декларируют свои доходы.
Что бы не потерять возможность получения госпомощи существуют два варианта:
-
декларация доходов в налоговых органах
-
изменить место своей регистрации.
На все это дается 30 дней в соответствии с законом "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине".
Однако стоит уточнить, что малообеспеченные члены домохозяйства имеют право на субсидию в случае, если человек работает за границей, официально платит налоговые отчисления, лечится или ухаживает за ребенком.
Ранее сообщалось, что в 2022 году большая часть украинцев сможет остаться без субсидии
и помощи от государства. В Министерстве социальной политики хотят провести проверки соцвыплат.
Также стоит напомнить, что каждый украинец имеет возможность при помощи Единого государственного реестра получить информацию о начислении социальных выплат
. Для этого необходимо указать свой адрес проживания и после этого станут доступны данные о выплатах субсидий, на какой срок и в каком объеме будет предоставляться материальная помощь.
В свою очередь структурное подразделение социальной защиты граждан должно сообщить человеку о статусе рассмотрения его заявки на получение субсидии и какое решение было принято по ней. Данную информацию гражданин должен получить в течение трех дней со дня принятия решения.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости