10.02.2022 10:57 Евгений Клочко

Украинцы могут потерять право на получение субсидии: названы особые причины

Вопрос начисления субсидий часто вызывает много вопросов у людей, которые либо планируют получить государственную помощь, либо уже получили ее. Особо остро стоит проблема , когда человек не проживает по месту прописки.

В Черниговской областной государственной администрации пояснили , предусмотрена ли субсидия в случае, если кто-либо из членов семьи проживает не по месту прописки или за границей.

Так, теряют право на получение субсидий трудоспособные лица, которые не проживают по месту прописки более 60 дней и не декларируют свои доходы.

Что бы не потерять возможность получения госпомощи существуют два варианта:

декларация доходов в налоговых органах

изменить место своей регистрации.

На все это дается 30 дней в соответствии с законом "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине".

Однако стоит уточнить, что малообеспеченные члены домохозяйства имеют право на субсидию в случае, если человек работает за границей, официально платит налоговые отчисления, лечится или ухаживает за ребенком.

Ранее сообщалось, что в 2022 году большая часть украинцев сможет остаться без субсидии и помощи от государства. В Министерстве социальной политики хотят провести проверки соцвыплат.

Также стоит напомнить, что каждый украинец имеет возможность при помощи Единого государственного реестра получить информацию о начислении социальных выплат . Для этого необходимо указать свой адрес проживания и после этого станут доступны данные о выплатах субсидий, на какой срок и в каком объеме будет предоставляться материальная помощь. В свою очередь структурное подразделение социальной защиты граждан должно сообщить человеку о статусе рассмотрения его заявки на получение субсидии и какое решение было принято по ней. Данную информацию гражданин должен получить в течение трех дней со дня принятия решения.