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10.02.2022  10:57   Евгений Клочко

Украинцы могут потерять право на получение субсидии: названы особые причины

Вопрос начисления субсидий часто вызывает много вопросов у людей, которые либо планируют получить государственную помощь, либо уже получили ее. Особо остро стоит проблема , когда человек не проживает по месту прописки.

Субсидия в Украине: кто может потерять право на помощь от государства
 
В Черниговской областной государственной администрации пояснили, предусмотрена ли субсидия в случае, если кто-либо из членов семьи проживает не по месту прописки или за границей.
 
Так, теряют право на получение субсидий трудоспособные лица, которые не проживают по месту прописки более 60 дней и не декларируют свои доходы.
Что бы не потерять возможность получения госпомощи существуют два варианта:
 
  • декларация доходов в налоговых органах
  • изменить место своей регистрации. 
На все это дается 30 дней в соответствии с законом "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине".
 
Однако стоит уточнить, что малообеспеченные члены домохозяйства имеют право на субсидию в случае,  если человек работает за границей, официально платит налоговые отчисления, лечится или ухаживает за ребенком.
 
Ранее сообщалось, что в 2022 году большая часть украинцев сможет остаться без субсидии и помощи от государства. В Министерстве социальной политики хотят провести проверки соцвыплат.
 
Также стоит напомнить, что каждый украинец имеет возможность при помощи Единого государственного реестра получить информацию о начислении социальных выплат. Для этого необходимо указать свой адрес проживания и после этого станут доступны данные о выплатах субсидий, на какой срок и в каком объеме будет предоставляться материальная помощь.
 
В свою очередь структурное подразделение социальной защиты граждан должно сообщить человеку о статусе рассмотрения его заявки на получение субсидии и какое решение было принято по ней. Данную информацию гражданин должен получить в течение трех дней со дня принятия решения.

 

Тэги:  субсидии, новые правила, харьков
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