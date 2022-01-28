28.01.2022 15:11 Евгений Клочко

Выплаты субсидий в 2022 году могут приостановить многим украинцам - Минсоцполитки

В 2022 году большая часть украинцев сможет остаться без субсидии и помощи от государства. В Министерстве социальной политики хотят провести проверки соцвыплат.



Выплаты субсидий в 2022 году могут приостановить многим украинцам - Минсоцполитки



Проект для обсуждения соответствующего приказа размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В документе поясняется, что структурные подразделения по соцзащите населения должны изучить личное дело получателя социальной помощи после того, как им поступят соответствующие выводы Минфина. В случае, если будут найдены несоответствия в информации, представленной в личном деле, будут проводить более полную проверку, уточняя данные, полученные из:

Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

Государственного реестра обременений движимого имущества;

Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Единого государственного реестра транспортных средств;

Государственного реестра физлиц – налогоплательщиков;

Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Единого реестра должников;

Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и других реестров;

Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Чтобы опровергнуть несоответствие, структурному подразделению по соцзащите населения необходимо представить соответствующие документы.

И если получатель субсидии не сможет опровергнуть несоответствие, получение выплат будет приостановлено, а структурное подразделение по социальной защите населения должно рассчитать сумму средств, которые нужно будет вернуть государству.

Ранее сообщалось, что каждый украинец имеет возможность при помощи Единого государственного реестра получить информацию о начислении социальных выплат. Для этого необходимо указать свой адрес проживания и после этого станут доступны данные о выплатах субсидий, на какой срок и в каком объеме будет предоставляться материальная помощь.

В свою очередь структурное подразделение социальной защиты граждан должно сообщить человеку о статусе рассмотрения его заявки на получение субсидии и какое решение было принято по ней. Данную информацию гражданин должен получить в течение трех дней со дня принятия решения.