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28.01.2022  15:11   Евгений Клочко

Выплаты субсидий в 2022 году могут приостановить многим украинцам - Минсоцполитки

В 2022 году большая часть украинцев сможет остаться без субсидии и помощи от государства. В Министерстве социальной политики хотят провести проверки соцвыплат.


Выплаты субсидий в 2022 году могут приостановить многим украинцам - Минсоцполитки
Субсидии в Украине: кому в 2022 году приостановят соцвыплаты
 
Проект для обсуждения соответствующего приказа размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
 
В документе поясняется, что структурные подразделения по соцзащите населения должны изучить личное дело получателя социальной помощи после того, как им поступят соответствующие выводы Минфина. В случае, если будут найдены несоответствия в информации, представленной в личном деле, будут проводить более полную проверку, уточняя данные, полученные из:
 
  • Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • Государственного реестра обременений движимого имущества;
  • Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • Единого государственного реестра транспортных средств;
  • Государственного реестра физлиц – налогоплательщиков;
  • Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • Единого реестра должников;
  • Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и других реестров;
  • Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
 
Чтобы опровергнуть несоответствие, структурному подразделению по соцзащите населения необходимо представить соответствующие документы.
 
И если получатель субсидии не сможет опровергнуть несоответствие, получение выплат будет приостановлено, а структурное подразделение по социальной защите населения должно рассчитать сумму средств, которые нужно будет вернуть государству.
 
Ранее сообщалось, что каждый украинец имеет возможность при помощи Единого государственного реестра получить информацию о начислении социальных выплат. Для этого необходимо указать свой адрес проживания и после этого станут доступны данные о выплатах субсидий, на какой срок и в каком объеме будет предоставляться материальная помощь.
 
В свою очередь структурное подразделение социальной защиты граждан должно сообщить человеку о статусе рассмотрения его заявки на получение субсидии и какое решение было принято по ней. Данную информацию гражданин должен получить в течение трех дней со дня принятия решения.
 
Тэги:  субсидии, кабмин, харьков
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