28.01.2022 15:27 Дмитрий Колоней

Коронавирус: Филиппины открывают границы и отменяют карантинные требования

Как можно въехать в страну, славящуюся пляжами и местами для дайвинга, с 10 февраля 2022 года.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedikalXpress, Филиппины вновь откроются для туристов 10 февраля 2022 года и отменят карантинные требования, о чем заявили официальные лица в пятницу, почти через два года после закрытия своих границ для сдерживания коронавируса.

Ограничения пандемии наложились в стране на трагедию супертайфуна, обрушившегося на страну в декабре, уничтожив курорты, рестораны и бары в популярных туристических местах. Появление Омикрона на дало открыть границы с 1 декабря 2021 года из-за вспышки заболеваемости.

Теперь будут возобновлены безвизовые поездки для кратковременных визитов граждан из 157 стран, которые уже имели безвизовый въезд на Филиппины до начала пандемии. Приезжающие должны полностью вакцинироваться и сдать отрицательный тест на Covid-19 незадолго до вылета на Филиппины и не должны будут проходить карантин по прибытии. В список не входит Китай, самый быстрорастущий туристический рынок Филиппин, а также Тайвань и Индия.

Но он включает в себя оставшиеся 10 крупнейших туристических источников Манилы, таких как Соединенные Штаты, Южная Корея, Япония, Австралия, Канада и Великобритания. Непривитым иностранцам будет запрещен въезд с 16 февраля 2022 года.

Туризм является основной движущей силой экономики страны Юго-Восточной Азии, на его долю приходится почти 13 процентов валового внутреннего продукта в 2019 году, когда его посетили более восьми миллионов человек. Этот показатель снизился до 5,4 процента в 2020 году, когда число туристов сократилось на 82 процента до 1,48 миллиона.

В последние недели правительство ужесточило ограничения в столичном регионе страны и других провинциях, поскольку Омикрон вызвал рекордный всплеск инфекций. Около половины из 110 миллионов человек в стране полностью вакцинированы. С начала пандемии на Филиппинах было зарегистрировано более 3,4 миллиона случаев инфицирования, в том числе более 53 000 смертей.