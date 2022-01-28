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28.01.2022  15:40   Ирина Круглова

Полное выздоровление от "Омикрон" наступает раньше предполагаемого срока

С момента заражение штаммом "Омикрон" полное выздоровление может наступить через 10-11 дней.

Медицина
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказала заместитель главного врача харьковской поликлиники №8 Наталья Танько.
 
Врач утверждает, что в их медучреждении зафиксированы случаи, когда пациент выздоравливал быстрее предполагаемого срока. Только есть важный момент: семейный доктор не может назначить сдачу теста ранее 14 дней, так как это запрещено законом, но человек может сделать его, опираясь на свое самочувствие, по собственному желанию и без направления врача.
 
 
Также, отмечает Наталья Танько, несмотря на быстрое восстановление, все-таки "Омикрон" более заразен, нежели другие штаммы, и быстрее распространяется. То есть практически исчезли случаи, когда один в семье болеет коронавирусом, а другие - здоровы. Сейчас тенденция такова, что если кто-то из родных заболел Омикроном, то вся семья, как правило, также заразится. При этом инкубационный период длится 3 дня.
 
Напомним, штамм Омикрон чаще поражает женщин. Об этом указывает тенденция со всего мира, включая Южную Африку. 
 
Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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