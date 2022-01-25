25.01.2022 12:40 Виталий Хиневич

"Омикрон" дольше, чем остальные штаммы, живет на человеческой коже

Японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" может жить дольше предыдущих штаммов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Сообщается, что специалисты в области медицины из института в Киото предполагают, что высокая способность оставаться патогенным помогла "Омикрону" заменить "Дельту" и занять первые позиции среди других штаммов COVID-19.

На пластиковых поверхность "Омикрон" может жить в активной фазе до 193 часов, на коже трупов в среднем штамм живет около 21 часа.

В это же время отмечается, что инактивация нового штамма коронавирусной инфекции проходит спустя 15 секунд после обработки рук антисептическим раствором. Антисептик должен в своем составе содержать спирт.

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Исходя из этого, специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать гигиену рук и пользоваться антисептиком.

Также, новое исследование показывает, что пользователям экспресс-тестов на антигены для выявления COVID-19 следует брать мазок из ноздрей в соответствии с указаниями производителя, а не мазок из горла или щеки.

Напомним, ранее ученые показали, как выглядит «Омикрон» под микроскопом.