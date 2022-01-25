В Харькове патрульные задержали наркозакладчика (фото)

Подозрительный прохожий на Конторской нес наркотические свертки для закладок.
Значительное количество свертков с наркотическими веществами обнаружили патрульные у мужчины на улице Конторской, передает РЕДПОСТ.
Наркозакладчик обратил на себя внимание правоохранителей нервным поведением. Увидев патрульных, он резко изменил направление движения. А когда патрульные его догнали о остановили для беседы, был заметно возбужден и в итоге сообщил, что имеет при себе пакеты с наркотическими веществами растительного и синтетического происхождения.
Для проведения следственных действий патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.
Напоминаем, что патрульная полиция запустила чат-бот DrugHunters, куда можно сообщать о выявленных наркотических веществах и гражданах, причастных к их сбыту.
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