25.01.2022 12:20 Рита Парфенова

В Харькове патрульные задержали наркозакладчика (фото)

Подозрительный прохожий на Конторской нес наркотические свертки для закладок.

Значительное количество свертков с наркотическими веществами обнаружили патрульные у мужчины на улице Конторской, передает РЕДПОСТ.



Наркозакладчик обратил на себя внимание правоохранителей нервным поведением. Увидев патрульных, он резко изменил направление движения. А когда патрульные его догнали о остановили для беседы, был заметно возбужден и в итоге сообщил, что имеет при себе пакеты с наркотическими веществами растительного и синтетического происхождения.





Для проведения следственных действий патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.



Напоминаем, что патрульная полиция запустила чат-бот DrugHunters, куда можно сообщать о выявленных наркотических веществах и гражданах, причастных к их сбыту.