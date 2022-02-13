13.02.2022 18:55 Валерия Кононова

Новая почта: доставка товаров из Франции и Испании

Новая почта запустила специальный тариф на доставку товаров из Франции и Испании.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

С помощью NP Shopping клиенты Новой Почты могут заказать товары из Франции и Испании. Доставить посылку сервис сможет как по личному адресу клиента, так и в отделение или даже почтомат.

Это часть программы Shopping, благодаря которой ранее клиенты уже имели возможность заказать посылки из Турции и США, а также ряда стран Европы. Алгоритм регистрации на сайте прост и позволяет совершать покупки в интернет-магазинах любой страны, доставку из которой совершает почта.

Стоимость напрямую зависит от веса. Чем тяжелее – тем дешевле обходится перевозка. Например, посылка до 1кг обойдётся в 5 долларов, в тот момент как за вес до 5 кг придётся отдать от 4 долларов, а до 30 – от 3,5$. Конечно, сервис посчитает автоматически стоимость, но алгоритм направлен на простую логику – чем больше покупает клиент, тем лучше.

По словам представителей НП, заказав товар во Франции или Испании с доставкой в Украину, клиент получит его дешевле, чем представлено на нашем рынке. К тому же масс-маркет этих стран популярен в Украине.