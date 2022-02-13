13.02.2022 17:30 Людмила Виниченко

Фильмы о любви: что посмотреть 14 февраля

День святого Валентина в Украине все празднуют по разному: одни пары бронируют столики в ресторанах, другие ходят в театры и кино, но есть и те, кто предпочитает провести праздничный вечер в уютной домашней атмосфере с любимым человеком.

Для тех, кто выбрал последний вариант, редакция РЕДПОСТ подготовила подборку фильмов, которые точно скрасят ваше времяпрепровождение и создадут романтическую атмосферу.

Романтических фильмов в наше время пруд пруди. При просмотре одних можно растрогаться и пустить слезу, других - изрядно посмеяться, а некоторые могут навести на серьезные мысли о том, что же такое - любовь.

Для любителей посмеяться и создать непринужденную обстановку точно подойдет фильм “Как отделаться от парня за 10 дней”. Молодая журналистка Энди Андерсон (Кейт Хадсон) пишет для женского журнала и решает исследовать типичные ошибки девушек, которые отталкивают противоположный пол. “Подопытным” для своего исследования она выбирает красавчика Бенджамина Барри (Мэттью МакКонахи) и делает все возможное, чтобы, как ни странно, отделаться от него за 10 дней.

Часто ли вам приходилось оправдываться за праздничным семейным столом из-за отсутствия второй половинки? Герои фильма “Пара на праздники” от Netflix знают об этом все. Поэтому Слоан и Джексон решили, что им суждено быть парой, но только по праздникам. Родные не будут докучать вопросами о личной жизни, а ребятам не придется долго думать, с кем провести вечер. Правда, они понятия не имеют к чему приведет их договоренность. Главные роли в фильме исполнили обаятельная Эмма Робертс и австралийский красавчик Люк Брейси.

Для тех, кто любит сказки со счастливым концом, те самые, где есть принц и поцелуй, разрушающий злые чары, отлично подойдет фильм “Пенелопа” с Кристиной Риччи и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. В фильме несомненно есть все признаки сказок, однако он показывает как важно молодой девушке быть доброй к себе и окружающим, и уметь принимать и любить себя такой, какая ты есть.

Не будем забывать и о советской классике. “Служебный роман” Эльдара Рязанова точно не оставит зрителей равнодушными. Фильм расскажет историю о том, как Анатолий Новосельцев (Андрей Мягков) решил “подкатить” к строгой начальнице Людмиле Прокофьевне Калугиной (Алиса Фрейндлих), чтобы подняться по карьерной лестнице. К чему приведет такая затея - увидите в фильме.

Не комедиями едиными. Иногда фильмы о любви могут вызвать грустные эмоции, особенно, когда героев разлучают жизненные обстоятельства или завистливые люди.

Так и произошло с героями фильма “Дневник памяти”, который уже успел стать культовым и завоевать сердца миллионов зрителей. Фильм основан на книге Николаса Спаркса и рассказывает историю любви молодых людей Элли и Ноя, которых разлучают сначала родители, а потом Вторая мировая война. Если хотите узнать, чем закончится драматическая история, советуем запастись платочками. Главные роли в фильме исполнили Рэйчел МакАдамс и Райан Гослинг.

Вы когда нибудь любили человека так сильно, что после расставания предпочли бы совсем забыть о его существовании? Такое нелегкое решение принял для себя герой Джима Керри в фильме “Вечное сияние чистого разума”. Фильм точно натолкнет на мысли о том, что же такое любовь, а драматическая игра Джима Керри, который знаком нам как комедийный актер, приятно удивит ценителей его таланта.

Представьте, что вы живете со своей любимой женой, но в один момент она теряет память после аварии, а на утро больше не узнает вас. Главный герой фильма “Клятва” Лео (Ченнинг Татум) решает заново завоевать сердце любимой женщины.

Мечтательные натуры точно оценят следующую подборку. Романтические истории, которые помогут создать правильную атмосферу в День святого Валентина.

Бессмертная классика с Одри Хепберн и Джорджем Пеппардом в главных ролях. “Завтрак у Тиффани” фильм хоть и не новый, но точно сможет заинтересовать современного зрителя. История легкомысленной, на первый взгляд, красотки Холли Голайтли, которая не хочет никому принадлежать, и писателя Пола Варжака совсем не кажется устаревшей. Фильм отлично передает атмосферу и стиль Нью-Йорка 60-х и подойдет для ценителей старого кино.

А вот фильм “Письма к Джульетте” расскажет современную историю, хоть и с отсылкой на классическое произведение Уильяма Шекспира. Главная героиня - начинающий журналист София (Аманда Сайфред), проводит время в Вероне и находит старое письмо юной девушки Клэр и решает на него ответить. Клэр приезжает к Софи с внуком Чарли (Кристофер Игэн) и вместе они отправляются на поиски возлюбленного Клэр, с который она рассталась в юности. Чем же закончится это приключение для самой Софии?

Перенесемся из Вероны в столицу любви - Париж. Тут живет Амели - главная героиня одноименного фильма. Амели решает разыскать человека, чтобы вернуть ему вещи из его детского тайника, с этого момента она и понимает, что хочет помогать окружающим ее людям. Главную роль в фильме исполнила Одри Тоту, а зрителей порадует не только безупречная игра французской актрисы, но и прекрасные саундтреки.

Какой бы фильм вы ни выбрали, он точно скрасит уютный праздничный вечер с вашей второй половинкой. Ранее мы уже писали куда можно сходить в Харькове с любимым человеком, чтобы отпраздновать 14 февраля