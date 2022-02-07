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07.02.2022  14:38   Людмила Виниченко

День святого Валентина: куда сходить в Харькове 14 февраля

День святого Валентина отмечается в Западной Европе с ХIII века. Для Украины праздник достаточно новый, однако он уже стал очень популярным среди влюбленных.

День святого Валентина: куда сходить в Харькове влюбленным парочкам
 
С каждым годом на улицах Харькова можно все чаще увидеть украшенные к празднику торговые центры и рестораны, а “валентинки” продаются буквально на каждом шагу. В преддверии 14 февраля расскажем, куда можно сводить свою вторую половинку в Харькове и как провести праздничный вечер с пользой. 
 
Что может быть романтичнее, чем посетить театр в День всех влюбленных? 14 февраля в Харьковском академическом драматическом театре имени Тараса Шевченко парочки смогут насладиться комедией “Ищите тенора” режиссера Александра Ковшуна. Зритель окажется в оперном театре Кливленда 30-х годов и узнает, что произойдет, если звезда и величайший тенор современности пропал, а билеты на его выступление распроданы. 
 
Ищите тенора
 
“P.S. Театр” тоже радует зрителей комедией. В день святого Валентина вы можете посетить спектакль “Муж моей жены” режиссера Степана Пасечника. Представьте, что готовитесь к приезду любимой жены, однако вместо нее на пороге дома появляется чужой мужчина и заявляет “Здравствуйте, я муж Вашей жены!”. Что произойдет дальше, остается только гадать. Или сходить в театр и увидеть. 
 
Не стоит забывать и о кинотеатрах. 14 февраля любители приключенческого кино смогут насладиться фильмом “Uncharted: Неизведанное” об искателях сокровищ с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях. А для поклонников романов Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро подойдет вышедший в прокат фильм “Смерть на Ниле”, режиссером которого выступил Кеннет Брана, он же и исполнил главную роль. В актерский состав также входят такие звезды как Галь Гадот, Арми Хаммер, Рассел Бренд и другие.
 
А мы напоминаем, что в Харькове продолжают действовать карантинные ограничения. Посещать общественные места можно только при наличии COVID-сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста.
 
Тэги:  день влюбленных, куда сходить, харьков
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