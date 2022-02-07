07.02.2022 14:38 Людмила Виниченко

День святого Валентина: куда сходить в Харькове 14 февраля

День святого Валентина отмечается в Западной Европе с ХIII века. Для Украины праздник достаточно новый, однако он уже стал очень популярным среди влюбленных.

С каждым годом на улицах Харькова можно все чаще увидеть украшенные к празднику торговые центры и рестораны, а “валентинки” продаются буквально на каждом шагу. В преддверии 14 февраля расскажем, куда можно сводить свою вторую половинку в Харькове и как провести праздничный вечер с пользой.

Что может быть романтичнее, чем посетить театр в День всех влюбленных? 14 февраля в Харьковском академическом драматическом театре имени Тараса Шевченко парочки смогут насладиться комедией “Ищите тенора” режиссера Александра Ковшуна. Зритель окажется в оперном театре Кливленда 30-х годов и узнает, что произойдет, если звезда и величайший тенор современности пропал, а билеты на его выступление распроданы.

“P.S. Театр” тоже радует зрителей комедией. В день святого Валентина вы можете посетить спектакль “Муж моей жены” режиссера Степана Пасечника. Представьте, что готовитесь к приезду любимой жены, однако вместо нее на пороге дома появляется чужой мужчина и заявляет “Здравствуйте, я муж Вашей жены!”. Что произойдет дальше, остается только гадать. Или сходить в театр и увидеть.

Не стоит забывать и о кинотеатрах. 14 февраля любители приключенческого кино смогут насладиться фильмом “Uncharted: Неизведанное” об искателях сокровищ с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях. А для поклонников романов Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро подойдет вышедший в прокат фильм “Смерть на Ниле” , режиссером которого выступил Кеннет Брана, он же и исполнил главную роль. В актерский состав также входят такие звезды как Галь Гадот, Арми Хаммер, Рассел Бренд и другие.

А мы напоминаем, что в Харькове продолжают действовать карантинные ограничения. Посещать общественные места можно только при наличии COVID-сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста.