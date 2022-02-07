07.02.2022 14:50 Виталий Хиневич

Связали и ограбили женщину: в Харькове будут судить злоумышленников

Во время обыска у мужчин были найдены похищенные ценности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Сообщается, что в октябре 2021 года мужчины в возрасте 38 и 39 лет проникли в жилой дом 52-летней женщины по улице Бассейной.

Злоумышленники связали хозяйку дома строительным хомутом и заставили указать место, в котором она хранит ценные вещи. Завладев имуществом женщины, а именно 3,5 тысячами польских злотых, 500 долларами США и ювелирными украшениями, мужчины скрылись с места совершения преступления.

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Во время проведения обысков по месту жительства нападавших, сотрудники полиции нашли украденные вещи. Более того, были найдены 50 тысяч долларов США. Также было установлено, что мужчины родом из Запорожской области.

На данный момент обвинительный акт в отношении правонарушителей передан в Киевский районный суд города Харькова. Если вину нападавших докажут, им может грозить лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее неизвестный в балаклаве, угрожая оружием сотруднику АЗС, в селе Куриловка Купянского района завладел выручкой с кассы . По данным следствия, злоумышленник забрал 15 тысяч гривен.